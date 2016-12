19:44 - Una neonata è stata trovata dai carabinieri a Pozzuoli (Napoli), sulle scale di un condominio di via Tranvai. La piccola, che è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Napoli, è stata visitata e gode di buona salute. Medici e infermieri l'hanno chiamata Rosa Benedetta. In corso le indagini dei militari della compagnia locale.

Ad avvertire i carabinieri è stata una signora che abita nello stabile di via Tranvai. La donna ha udito il pianto provenire dall'androne, ha aperto la porta di casa e ha visto a terra la bimba, completamente nuda. L'ha presa con sé e poi ha chiamato i militari che, dopo essere giunti sul posto, hanno portato immediatamente la piccola nel nosocomio per i controlli.



La neonata sembrerebbe di etnia rom. E' stata temporaneamente affidata al primario del reparto dell'ospedale pediatrico partenopeo dove è ora ricoverata in attesa delle decisioni del Tribunale dei Minori.