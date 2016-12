3 marzo 2014 Pompei, nuovo crollo: cede il muro di una bottega chiusa al pubblico Il cedimento è stato provocato dal costone di terra che ha pressato l'area su cui sorge il manufatto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:05 - Un nuovo crollo è avvenuto nella notte negli Scavi di Pompei (Napoli). A cedere è stato un muro di due metri in un'area non scavata di via Nola. Si tratta del costone di una bottega chiusa al pubblico nella regione V, insula 2, civico 19. Il costone di terra ha pressato l'area a causa delle piogge provocando il cedimento.

Puglisi(Unesco): "Senza interventi crolla tutto" - "Occorre un piano di interventi straordinario che metta in sicurezza l'intera area perché se questi terreni non hanno un drenaggio forte delle acque piovane è chiaro che Pompei è destinata a crollare per intero". Così il presidente della commissione nazionale italiana per l'Unesco Giovanni Puglisi.