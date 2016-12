Campania, blitz Gdf in pompe benzina: sequestrati 26 impianti

19:14 - In un'operazione contro il contrabbando di prodotti petroliferi, la guardia di finanza di Napoli ha sequestrato in Campania 26 distributori di benzina e 361 tonnellate di benzina e gasolio per un valore stimato in oltre 22 milioni di euro. I reati contestati vanno dalla vendita in nero all'uso illegale del regime di deposito fiscale, dalla manomissione delle colonnine di erogazione alla miscelazione illecita di prodotti petroliferi.

Nell'ambito dei controlli sono stati sequestrati alcuni microprocessori falsificati che avrebbero dovuto essere installati sui distributori per alterare la contabilita'. Scoperti anche alcuni tombini di accesso ai serbatoi interrati di carburante, che erano stati coperti da un manto di asfalto, in violazione delle norme di sicurezza