"Io oncologo napoletano, andrò a farmi operare a Milano"

"Ho il cancro alla prostata e sono in lista di attesa per operarmi all’Istituto Europeo di oncologia di Milano". Niente di strano in queste parole se a pronunciarle non fosse stato Antonio Marfella, oncologo 60enne e presidente dei Medici per l’Ambiente, attivo presso l'ospedale Pascale di Napoli. Come riferisce il "Corriere del Mezzogiorno" la sua "migrazione" sanitaria è così motivata: "Per il mio cancro devo essere sottoposto a un intervento in robotica. Nell’intero Mezzogiorno non esiste alcun ospedale, Pascale compreso, che superi i 100 interventi alla prostata con il robot".