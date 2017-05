Vibo Valentia, donna incinta muore dopo malore: disposta autopsia

Una donna di 29 anni, Roberta di Capua, al terzo mese di gravidanza, è morta a Ricadi (Vibo Valentia) dopo avere accusato un malore a casa. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. I familiari della donna hanno subito chiamato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. Il medico per due volte è riuscito a rianimare Roberta, colpita, pare, da una crisi polmonare, ma nonostante il suo tentativo, la donna è morta.