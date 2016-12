Salerno-Reggio Calabria, sequestrata galleria per difetti strutturali: erano morti 5 giovani in 2 incidenti

Sequestro disposto per evitare altri incidentiNel decreto di sequestro del procuratore Benedetta Callea si evidenzia come è "tangibile il rischio per l'incolumità pubblica, per gli utenti della strada che quotidianamente percorrono il tratto su indicato, per la comunità tutta così come l'urgenza di intervenire prima dell'emissione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari in quanto, lasciando inalterata la situazione in atto, non si neutralizzerebbe la probabilità di verificazione di avvenimenti futuri, come è stata dettagliatamente stigmatizzata dai tecnici".



Nella consulenza disposta dalla procura, i tecnici evidenziano che in occasione di entrambi gli incidenti - avvenuti di notte - la galleria "presentava l'impianto di illuminazione non funzionante perché soggetto a continui furti di cavi elettrici e quadri comando" e che ad "ad impianto attivo, l'imbocco della galleria sarebbe risultato maggiormente visibile ed avrebbe potuto influire sul livello di attenzion dei conducenti delle auto", evidenziando anche che è comunque "competenza dell'Ente proprietario assicurare l'efficienza dell'impianto di illuminazione, nonostante i furti", e quindi l'Anas.



I periti hanno anche evidenziato che in entrambi gli incidenti, le auto hanno urtato contro il montante destro dell'ingresso della galleria, evidenziando come il progetto "non prevedesse alcuna barriera protettiva del medesimo". Da questo, i periti sono giunti alla conclusione che "le gravi conseguenze degli incidenti è da ascrivere con certezza alla mancanza di un idoneo dispositivo di ritenuta a protezione del montante della galleria" che per il pm "è da addebitare ad un errore di progetto". Il sequestro dell'opera è finalizzato quindi agli interventi di sistemazione della galleria.