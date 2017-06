Cosenza, scoperti 484 falsi braccianti agricoli: truffa milionaria

La Guardia di finanza di Sibari ha scoperto 484 falsi braccianti agricoli, per oltre 40.000 false giornate di lavoro agricolo, e con un danno all'erario quantificato in oltre un milione e 600 mila euro, tra indennità erogate e contributi non versati. Denunciato per truffa e falsità in atti un imprenditore e segnalati anche i lavoratori fantasma. L'Inps ha già avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente erogate.