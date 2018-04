Catanzaro, incendio doloso nel pub più frequentato del quartiere: due morti

Paonessa, nel 2010, era stato arrestato perché aveva sparato contro il fidanzato della sua ex ragazza e poi era stato condannato per lesioni.



All'interno del "Tonnina's" è stata trovata una notevole quantità di liquido infiammabile, mentre i due cadaveri sono stati rinvenuti semicarbonizzati. La presenza di benzina in grande quantità rafforza negli investigatori l'ipotesi che l'incendio in quello che era uno dei locali più frequentati dalla movida del quartiere marino di Catanzaro sia di natura dolosa.