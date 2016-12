Brembate, Maura Gambirasio interviene a un concerto di beneficenza nella palestra da cui sparì la figlia Yara

Un concerto di beneficenza è stata ieri sera l'occasione per ricordare Yara, la ragazzina uccisa il 26 novembre 2010 a Brembate. Maura Gambirasio ha preso la parola per salutare il pubblico presente nel Palazzetto dello Sport, la palestra dalla quale la figlia non è più tornata a casa. Mamma Maura ha scelto di leggere le parole di una famiglia sarda che, grazie all'intervento dell'associazione "La passione di Yara", è riuscita a far proseguire le attività sportive ai propri due figli, nonostante i problemi economici.