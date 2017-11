Bologna, si presenta ai Cc e dice di aver ucciso il padre: fermato

Un uomo di 43 anni è stato sottoposto a fermo a Bologna, dopo che sabato sera si è presentato ai carabinieri dicendo di aver ucciso il padre. La morte del genitore risale a settembre 2016, in un paese della provincia di Treviso, ed era stata inizialmente archiviata come una morte naturale. Secondo il racconto del figlio, l'uomo sarebbe stato invece soffocato. Gli investigatori al lavoro per capire quanto sia attendibile il presunto reo confesso.