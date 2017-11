Bologna, lascia tutta l'eredità all'amica purchè si prenda cura della sua gatta

Un lussuoso appartamento in centro a Bologna in comodato d'uso gratuito e 350 mila euro per sostenere le spese. E' questa l'eredità che un'anziana donna ha lasciato ad una delle sue più care amiche in cambio di un piccolo favore: accudire amorevolmente la gatta di casa. Una scoperta amara per i famigliari della signora, deceduta nel 2013, che speravano di poter usufruire del suo patrimonio.