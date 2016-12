Bologna,agente penitenziario si spara al pronto soccorso: gravissimo

Un uomo di 44 anni si è sparato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna e le sue condizioni sono gravissime. Secondo le prime informazioni si tratta di un poliziotto della Penitenziaria, in servizio in una struttura minorile. Stando a quanto emerso, l'uomo era stato portato in ospedale con un'ambulanza: una volta arrivato, ha estratto l'arma, l'ha rivolta contro di sé e ha sparato.