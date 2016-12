28 gennaio 2015 Bimba rapita dal papà e portata in Siria, parte la campagna Io sono Houda Emma Dal 18 dicembre del 2011 la mamma della piccola, Alice Rossini, sta cercando di riportare a casa la piccola. E la Rete si schiera dalla sua parte Tweet google 0 Invia ad un amico

14:24 - Decine e decine di persone con in mano un cartello che recita "Io sono Houda Emma". Il web si schiera con Alice Rossini, la mamma di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, che il 18 dicembre del 2011 ha visto l'ex marito, Mohamad Kharat, sottrarle la figlia Emma e portarla in Siria. La battaglia della donna per poter riabbracciare la piccola, che oggi ha 5 anni, continua. E può contare anche sul supporto della città e della Rete.

A rilanciare l'iniziativa "Io sono Houda Emma" è il Giornale di Vimercate, che pubblica i volti delle persone che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Alice. Tra loro, oltre a tantissimi cittadini, anche assessori e consiglieri comunali.



E il sindaco di Vimercate, Paolo Brambilla, con il suo vice, Corrado Boccoli, dopo aver posato con il cartello in mano, scrive al ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni: "Atto intollerabile, lo Stato intervenga"



A chiedere una presa di posizione della Farnesina era stata la stessa Alice Rossini che, nei giorni scorsi, si era sfogata sul proprio profilo Facebook: "In tre anni per mia figlia non si è mosso nulla", aveva scritto dopo la liberazione di Greta e Vanessa, le due cooperanti rapite proprio in Siria.



Il gruppo su Facebook - Si chiama "Noi siamo tutti la piccola Houda Emma Kharat" il gruppo creato su Facebook a sostegno della battaglia di Alice Rossini. In pochi giorni oltre 500 persone vi hanno aderito e in molti hanno pubblicato la propria foto con la scritta "Io sono Houda Emma".