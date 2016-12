Bimba portata in Siria, lo sfogo della mamma: "In 3 anni non è stato fatto niente"

La donna, casalinga, ha sporto denuncia, la vicenda di Emma si è trasformata in un caso di rapimento internazionale (prima il reato era sottrazione di minore) solo recentemente: "In questi lunghissimi anni non ho mai ricevuto la telefonata di nessun appartenente dello Stato, niente è stato fatto per entrare in contatto con il padre, mentre la televisione ha impiegato due settimane a trovarlo. Grazie alla magnanimità di gente che non arriva a fine mese sono riuscita a pagarmi il viaggio per la Turchia insieme a un investigatore volontario, ma il mio ex marito non si è presentato all'appuntamento nel quale avremmo dovuto cercare una soluzione".



Alice Rossini è rientrata in Italia, l'ultima volta a settembre, e il padre di sua figlia ha chiesto duecentomila euro per restituirgliela: "Io non credo me la ridarebbe comunque, ma anche volendo quei soldi non li ho. Mi uccide sapere Emma laggiù, immaginare che possa finire rapita ed usata come bomba umana, come accade ad altri bambini. Quando l'ho sentita al telefono, l'unica volta, ha detto di voler tornare in Italia, da sua madre. Se il governo ha deciso di ignorare me, non può far finta di nulla rispetto al grido di aiuto di una bambina cittadina italiana, che vuole tornare nel suo Paese".