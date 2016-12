Bergamo, dall'Irlanda arriva un assegno di otto euro per pagare il parcheggio

Un turista iralandese ha spedito all'azienda dei trasporti di Bergamo, Atb , un assegno di otto euro per pagare il parcheggio . In un biglietto l'uomo spiega che mentre era in visita in città sulla sua auto trovò il tagliando con l'importo da pagare per la sosta. Non capendo molto bene la lingua e non avendo abbastanza tempo, il turista tornò in patria senza, però, dimenticare il debito.

Come racconta L'Eco di Bergamo, l'assegno proviene dalla città di Killarney, nel Kerry in Irlanda: il 6 ottobre scorso il turista parcheggia in piazza Mercato del Fieno, in Città Alta. In quella zona gli addetti alla sosta sono in servizio fino alle 23 e a fine turno lasciano sulle auto un tagliando con la differenza da pagare il giorno dopo o a uno sportello Atb o con bollettino postale.



Il ligio turista deve aver trovato il biglietto con l'importo da saldare ma forse per mancanza di tempo non è riuscito a estinguere il piccolo debito. Ritornato in Irlanda, però, non si è dimenticato di quei otto euro ed ecco che, ligio al dovere, spedisce l'assegno.