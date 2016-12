Ruby, Emilio Fede: "Ho pensato al suicidio"

"Lasciare il Tg4 mi ha procurato una crisi fisica e psicologica - ha spiegato Fede -. Ho sempre lavorato dieci ore al giorno, facendo un mese di vacanza in 25 anni. Mi sono trovato improvvisamente senza tutto questo, immerso in una grande tristezza e solitudine e non nego che ci sono stati momenti, in quelle lunghe notti, in cui ho pensato di farla finita: non potevo sopportare la mortificazione di essere dipinto come uno che, alla sua età (82 anni, ndr), commette azioni tanto vili".



A sostenerlo, "uno dei tanti incontri straordinari della mia vita. Quando ero direttore al Tg1 venni ricevuto da Giovanni Paolo II, ascoltai la messa e presi la comunione. Sua Santità mi fece una carezza e mi illuminò sul concetto di solidarietà. Ecco, in una di quelle notti più tormentate mi ha sorretto il pensiero del Papa. Ma la ruota che ha girato per tanti anni a mio favore ha cominciato ad andare all'incontrario".



Il riferimento, esplicito, è al caso Ruby (la sentenza per il processo che lo vede imputato con Nicole Minetti e Lele Mora per induzione e favoreggiamento della prostituzione, anche minorile, è attesa per il 19 luglio) : "Questa vicenda e la valigetta sono stati terrificanti, perché si è aggiunta una realtà squallida che non riguarda soltanto me, ma un cancro della società: il ricatto'', ha detto nell'intervista.

"Mi hanno voltato tutti le spalle, ma non Berlusconi. Sono andato in tribunale a dire la mia verità, e cioè che non avevo invitato ragazze ad Arcore, che non avevo portato io Ruby e che quelle serate, nate dalla cortesia di Berlusconi, erano tutt'altro che licenziose. Questa vicenda l'ho pagata anche con la mancata candidatura al Senato. Ho trovato molto triste far credere che i miei rapporti con Berlusconi si fossero deteriorati al punto da non frequentarci più, così come trovo triste l'ingratitudine di persone che a me devono moltissimo e che sono sparite dalla mia vita".



"Certo - ha proseguito -, Mediaset mi ha offerto, e sarò sempre grato all'azienda, un contratto e un ufficio, la mia storia è stata rispettata. Ma mi addolora non poter più comunicare in tv'". Emilio Fede ha parlato a cuore aperto anche della sua vita privata: "Ho la donna che non merito di avere, perché è straordinaria, Berlusconi dice sempre che Diana è la parte migliore della famiglia. Mia moglie va sempre a testa alta, ha costruito una famiglia straordinaria. La sua unica disavventura è stata quella di avere incontrato Emilio Fede".