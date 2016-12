foto Ansa

- Celebrando la messa "pro eligendo" che apre i lavori del Conclave, il cardinal Angelo Sodano ha ringraziato Dio "per l'amorosa assistenza che sempre riserva alla sua Chiesa e in particolare per i luminoso pontificato che ci ha concesso con la vita e le opere" dell'"amato e venerato Benedetto XVI". Sodano, che è decano del collegio cardinalizio, ha poi espresso "profonda gratitudine" a Ratzinger e ha richiamato "all'unità della Chiesa".