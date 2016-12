Conclave, Cardinali elettori da 50 paesi diversi

- All'elezione del successore di Pietro parteciperannoche non hanno ancora compiuto 80 anni. Arrivano da tutti e cinque i continenti, per l'esattezza da 50 Paesi differenti. L’Europa ha il maggior numero di presenze con 60 cardinali, l’America del Nord (Stati Uniti e Canada) ha 14 cardinali, l’America Latina 19, l’Africa 11, l’Asia 10 e l’Oceania 1 solo cardinale.

Ecco come sono distributi i cardinali per- Italia: 28. Germania: 6. Spagna: 5. Polonia: 4. Francia: 4. Austria: 1. Belgio: 1. Svizzera: 1. Portogallo: 2. Paesi Bassi: 1. Irlanda: 1. Repubblica Ceca: 1. Bosnia-Erzegovina: 1. Ungheria: 1. Lituania: 1. Croazia:1. Slovenia: 1.Stati Uniti: 11. Canada: 3.Brasile:5. MessicO: 3. Argentina: 2. Colombia: 1. Cile: 1. Venezuela: 1. Rep. Dominicana: 1. Cuba: 1. Honduras: 1.Perú: 1. Bolivia: 1. Ecuador: 1.Nigeria: 2. Tanzania: 1. Sud Africa: 1. Ghana: 1. Sudan: 1. Kenya: 1. Senegal: 1. Egitto: 1. Guinea: 1. Rep. Dem. Congo: 1India: 4. Filippine: 1. Viêt Nam: 1. Indonesia: 1. Libano: 1. Cina: 1. Sri Lanka: 1.Australia: 1.