Arcidiocesi Milano, il cardinale Scola preannuncia le sue dimissioni: "Il 7 novembre compio 75 anni e lascio"

"Ringrazio il Signore per il segno bello di questa comunità di donne e uomini di diverse etnie e paesi di provenienza, che qui è accolta. Sono figli di Dio che hanno in comune l'esperienza dell'umanità: del nascere, crescere, imparare, stabilire relazioni, sperimentare i bisogni e la solidarietà dell'accoglienza nella prova", ha poi affermato il cardinale Scola, rivolgendosi ai migranti.



"Il vostro essere qui è espressione di tempi difficili - ha proseguito - ma l'accoglienza che sperimentate fa vedere che tutti siamo uomini e donne a immagine di Dio, anche se spesso a causa del male non sempre si dà testimonianza dell'amicizia e della solidarietà. Porto un carezza particolare ai più piccoli che all'inizio della loro vita stanno sperimentando una prova così grande".



"La loro presenza invita a sperare e spalanca al futuro. Tutti insieme - profughi, parrocchia, volontari, Casa della carità - avete posto nel cuore di Milano un segno che brilla come una stella e non si spegnerà. E un bel segno anche quello di chi ha sacrificato le ferie per portare qui aiuto". "È bello - ha concluso - vedere come nel popolo ci sia questo moto di autentica compassione: se l'accoglienza è proposta bene come qui, diviene possibile e praticabile".