Apice del caldo africano. Domenica tempo più instabile

Previsioni per venerdìVenerdì sarà una giornata in prevalenza soleggiata nonostante le nuvole che nelle ore centrali del giorno si formeranno al Sud e sulle Alpi dove saranno possibili temporali di calore fra pomeriggio e sera. Rischio di temporali in particolare su Calabria, zona intorno al Golfo di Taranto, Basilicata e Sicilia centro-orientale. Isolati temporali anche tra Abruzzo e Reatino, Alpi occidentali, Trentino Alto Adige, zona orientale delle Alpi lombarde. Caldo e afa in ulteriore lieve aumento in gran parte del Paese con punte massime fino a 36-38 gradi in molte zone. Il caldo sarà ancora afoso e persistente, con alti tassi di umidità che faranno percepire anche 42-44°C. Previsti nel pomeriggio 36°C a Milano, Verona, Brescia, Bologna, Roma, Napoli, Perugia, 37°C a Firenze, Grosseto, picchi di 39°C in Sardegna (Sassari). In Sicilia valori massimi intorno a 32-33°C, picchi di 35°C in Puglia.