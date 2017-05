Anziani barricati in casa con il forcone: "Quella belva è libera"

La signora Rosina ha 87 anni e vive barricata in casa con un forcone: della rapina subita quasi un anno fa, infatti, porta ancora i segni. Durante la trasmissione "Dalla Vostra Parte", in onda su Rete 4, racconta: "Ho paura, hanno detto che ritornano e ci sgozzano". Lei e il marito sono stati legati, imbavagliati e picchiati senza pietà con un ferro da stiro rovente. "Come si fa a vivere così? La paura è troppa" continua l'anziana che ormai vive in casa con un forcone sempre vicino.