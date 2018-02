Anche Mietta nella rete di Sveva Cardinale, la finta santona che derubava i suoi seguaci

La cantante Mietta è finita suo malgrado in mezzo alle truffe di Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, la finta santona che ha sottratto milioni di euro ai suoi fedeli quando era ancora uomo ed era conosciuta come "Paolo il mistico". A trattare nuovamente il caso è la trasmissione Le Iene dopo l'arresto della donna negli scorsi giorni assieme al marito Francesco Rizzo, arrivata al termine dell’operazione "Reservoir dog" della Guardia di Finanza. L’inviata Veronica Ruggeri ha incontrato Mietta mostrandole le testimonianze di un imprenditore a cui la santona ha sottratto soldi facendogli credere non solo che l'avrebbe conosciuto e che addirittura avrebbe avuto una figlia con lei. "Ma lui ci crede a queste cose? No vabbè ragazzi... qui si sta parlando di follia! Questa cosa mi fa molto male", dice incredula Mietta che smentisce categoricamente di essere mai stata a conoscenza di qualsiasi cosa e che poi aggiunge: "Se prima ero neutra ora non lo sono più".