Allerta meteo, dopo il caldo in arrivo piogge intense al centronord

Un avviso meteo di criticità moderata è stato emesso dalla Protezione civile per il rischio di temporali anche forti in arrivo al centronord. Piogge intense sono previste da domenica mattina sull'intera Lombardia, sul Veneto e su gran parte delle zone alpine, con rovesci anche in Liguria, in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna. A Milano monitorati i livelli di Seveso e Lambro.