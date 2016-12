4 novembre 2016 17:28 Agcom, è morto il commissario Antonio Preto: è stato "un giurista appassionato e un lavoratore instancabile" Avvocato, ha ricoperto incarichi di prestigio al Parlamento europeo. Il cordoglio dei colleghi e della politica

Antonio Preto, commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è scomparso la notte scorsa a seguito di un male fulminante. Lo rende noto la stessa Authority. Nato cinquantuno anni fa a Valdagno (Vicenza), Preto si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Bologna. Già Consigliere parlamentare del gruppo PPE a Strasburgo, è stato poi nominato team leader per le Politiche Interne dell'UE. Dal 2012, oltre a ricoprire l'incarico di Consigliere del Segretario Generale del Parlamento Europeo, lavorava all'Agcom.

La nota dell'Agcom - "La scomparsa di Antonio Preto è una grave perdita per tutta l'Autorità e non solo. Pochi conoscevano il mondo delle telecomunicazioni e della concorrenza come lui, temi che aveva avuto modo di approfondire durante la sua lunga permanenza presso la Commissione europea" - ha ricordato il Presidente dell'Authority, Angelo Marcello Cardani. Preto, oltre che avvocato, era "un giurista appassionato e lavoratore instancabile di cui resta indelebile nella mente il senso delle Istituzioni e la grande responsabilità per il ruolo, che ricopriva con lucidità e competenza".

Il tweet di cordoglio dell'Autorità Garante per le Comunicazioni Antonio Preto era un giurista appassionato, un lavoratore instancabile e un servitore delle istituzioni. Ci mancherà. RIP

#agcom pic.twitter.com/dBLuE7U0ac — AGCOM (@AGCOMunica) 4 novembre 2016

Il ricordo di Forza Italia - Paolo Romani, il presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, ricorda a nome del Partito la figura del commissario: "Antonio era una persona di straordinario valore. La sua scomparsa è una perdita gravissima per quanti, come me, hanno avuto la fortuna di incrociarne il cammino professionale e di apprezzarne il garbo, i talenti e le competenze".

L'addio del vice-presidente del Senato Maurizio Gasparri #AntonioPreto grave perdita, grande dolore, persona seria e competente, cordoglio sincero @AGCOMunica — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 4 novembre 2016