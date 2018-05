Teramo, la pallavolo abruzzese piange la 17enne Francesca Prosperi stroncata dal cancro

Il mondo del volley abruzzese piange Francesca Prosperi, la 17enne di Roseto degli Abruzzi (Teramo), giovane promessa della Pallavolo Roseto, stroncata a 17 anni da un raro tumore giovanile. Da due anni la ragazza, studentessa al liceo cittadino, combatteva contro il cancro che l'ha portata via mentre era in terapia all'Ospedale Santo Spirito di Pescara. Su Facebook compagne di squadra e avversarie le tributano l'ultimo saluto. In sua memoria anche un minuto di silenzio in tutte le gare regionali e provinciali del weekend.