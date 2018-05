Shannen Doherty e il cancro: "Devo operarmi di nuovo"

Come una vera leonessa, Shannen Doherty non smette di lottare. La battaglia contro il cancro sembrava finita tanto che l'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" era da poco tornata sul set per nuovi progetti professionali. E invece no. Come annuncia la stessa attrice 47enne sui social, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Su Instagram, con il sorriso che l'ha sempre contraddistinta, ha pubblicato infatti una foto con il suo medico e un lungo post.