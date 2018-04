Pescara, uccide a coltellate un uomo dopo una lite condominiale: arrestato

Ha ucciso a coltellate un uomo di 60 anni, Salvatore Russo, in seguito a una lite condominiale a Pescara, poi ha chiamato le forze dell'ordine che l'hanno arrestato. Ad accorrere sono stati carabinieri, polizia e sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della vittima. Ancora non si conoscono i motivi del litigio sfociato in tragedia. La vittima, originaria del Foggiano, lascia quattro figli.

Il presunto omicida, 50 anni, è stato accompagnato in Pronto soccorso per alcune lievi ferite. Sul luogo dell'omicidio sono arrivati i familiari del 60enne ucciso: disperata la figlia dell'uomo. Secondo gli investigatori, la lite sarebbe scoppiata nel garage condominiale dove è stato rinvenuto il cadavere.



Come ha riferito uno dei vicini di casa, le liti sarebbero andate avanti da tempo. Salvatore Russo "era una persona squisita. Non mi era mai capitato di vederlo arrabbiato. Era un grande lavoratore. Portava avanti il suo lavoro per la famiglia. Una famiglia semplice", hanno riferito gli amici della vittima.