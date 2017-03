Pescara, incendio in una casa a Montesilvano: un morto e un ferito

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'incendio di un'abitazione al quinto piano di una palazzina a Montesilvano, nel Pescarese. La vittima, un cittadino straniero, è deceduta dopo essersi lanciata nel vuoto: non è chiaro se per sfuggire alle fiamme o se sia scivolato mentre si reggeva a un cornicione, in attesa dei soccorsi. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine.

Il rogo si è sviluppato al quinto piano dell'edificio ed è stato domato. La vittima e il coinquilino rimasto ferito, poi tratto in salvo dai pompieri e trasportato in ospedale, stavano dormendo quando, verso le 10, sono divampate le fiamme. Una volta svegliati pare abbiano subito raggiunto finestre e balconi.



Il superstite, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbe trovato una nicchia in cui ripararsi dal fuoco. L'altro, poi morto sul colpo dopo essere caduto nel vuoto, avrebbe cercato fino all'ultimo di sostenersi in attesa dei soccorsi.



L'intero palazzo è stato evacuato. Saranno gli accertamenti di vigili del fuoco e carabinieri a chiarire le cause dell'incendio. L'edificio, situato nella zona della pineta a due passi dal mare, ospita diversi stranieri. Molti appartamenti vengono affittati nei mesi estivi.