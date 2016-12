Pescara, abbandonano gatto nel parco pensando di farla franca: incastrate dalle telecamere e denunciate

"Che bello, qui non ci vede nessuno", sono state le parole delle tre donne che a Città Sant'Angelo (Pescara) hanno abbandonato domenica 26 giugno il micio di casa in un parco cittadino. A vederle, invece, c'erano le telecamere di videosorveglianza del quartiere e alcuni condomini che abitano in zona. Il video, diffuso sulla pagina Facebook dell'Associazione locale per la Protezione degli Animali, Dog Village , ha fatto infuriare la Rete. Intanto, le donne rintracciate grazie alla targa dell'auto sono state denunciate e rischiano fino a un anno di carcere e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Il gatto è stato recuperato dai volontari dopo 4 giorni di ricerche.

"Pensavano di non essere viste - racconta a Tgcom24 Gabriele Bettoschi, delegato regionale di Codici Abruzzo per la Tutela dei diritti degli animali, che ha presentato denuncia alla polizia urbana di Città Sant'Angelo insieme a Carmelita Bellini dell'Associazione Dog Village - e invece sono state incastrate dalle telecamere e da chi era presente e ha chiesto loro cosa stessero facendo. La loro risposta? Dovevano lasciare il gatto che la sera dava fastidio". Ma hanno commesso un reato, quello di abbandono di animali, e rischiano fino a un anno di carcere e una sanzione da mille a 10mila euro, con le associazioni animaliste che si costituiranno parte civile al processo.



"Abbiamo documenti, prove e testimonianze che ci hanno portato dritto alle tre donne, ma abbiamo diffuso su Facebook solo un video con la targa oscurata - spiega Bettoschi - per informare dell'accaduto e perché sia da monito: ci penserà due volte qualcuno prima di abbandonare il proprio animale".



E il povero gatto che fine ha fatto? "Per quattro giorni lo abbiamo cercato - riferisce Bettoschi, - il parco è molto grande e ci sono tanti giardini privati e condominiali intorno; non si poteva sapere dove si fosse nascosto, ha sofferto fame e sete, oltre che il trauma dell'abbandono, essendo abituato alla vita di casa, ma ora è al sicuro. Tutti si sono mobilitati per la sua ricerca e finalmente nella notte di mercoledì è stato messo al sicuro. Non lo sono le tre donne, dopo la denuncia".