Perse i genitori a Rigopiano: dove sono le donazioni destinate a Samuel?

Che fine hanno fatto gli oltre 137mila euro raccolti dal Comune di Osimo (Ancona) per Samuel, il piccolo di 7 anni rimasto orfano nella tragedia di Rigopiano ? Da aprile sarebbero bloccati perché il tribunale dei minori competente non ha ancora nominato un tutore definitivo. Il bimbo, che viveva nell'Anconetano con papà Dino e mamma Marina, deceduti sotto la valanga che a gennaio travolse l'hotel sul Gran Sasso, è stato affidato ai nonni di Chieti, paese d'origine dei genitori.

Furono quattro i bambini estratti vivi sotto le macerie dell'hotel Rigopiano e Samuel subì la stessa sorte di Edoardo, 8 anni: entrambi persero i genitori, nella lista delle 29 vittime della valanga assassina del 18 gennaio.



E proprio per Samuel e per il suo futuro, il suo comune di residenza, Osimo, si attivò per una raccolta fondi. In tanti risposero a quell'appello di solidarietà e furono raccolti oltre 137mila euro che, a oggi, giacciono inutilizzati. Tutore provvisorio del piccolo fu nominato il fratello del padre, ma finché non verrà nominato il tutore definitivo la somma non sarà a disposizione del bambino.