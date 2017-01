Chieti, isolato nel rifugio a 2.000 metri: "Noi come Rigopiano, lasciati soli per tre chilometri di strada innevata"

Sulla Majella come a Rigopiano: il rifugio isolato per tre chilometri di strada innevata 1 di 4 Facebook Facebook Sulla Majella come a Rigopiano: il rifugio isolato per tre chilometri di strada innevata 2 di 4 Facebook Facebook Sulla Majella come a Rigopiano: il rifugio isolato per tre chilometri di strada innevata 3 di 4 Facebook Facebook Sulla Majella come a Rigopiano: il rifugio isolato per tre chilometri di strada innevata 4 di 4 Facebook Facebook Sulla Majella come a Rigopiano: il rifugio isolato per tre chilometri di strada innevata leggi dopo slideshow ingrandisci

"Io sto bene al momento, ma non posso aspettare aprile e il sole per riprendere l'attività; ho un piccolo generatore che alimenta le batterie del telefono - tranquillizza D'Emilio - e ho dovuto fare la scelta di non usarlo per i frigoriferi del bar-ristorante. Ho così già buttato via 6/7mila euro di alimenti e ho dovuto disdire le prenotazioni delle 25 camere, per coscienza".



"Non me la sono sentita, infatti, di dire a un gruppo di adulti e bambini che volevano salire per le ciaspolate di venire; ho mandato subito una diffida per far liberare la strada da 50 centimetri di neve, ora siamo a tre metri e a 7 in alcuni punti; ho mandato richieste di aiuto a tutti, come ha fatto l'amministratore dell'hotel Rigopiano, ma anche le mie restano inascoltate".



"Per fortuna ho il telefono attivo e sono in contatto costante con il sindaco di Rapino e la protezione civile de L'Aquila: in caso di problemi possono venirmi a prendere solo con l'elicottero, ma combatto questa guerra contro il Parco della Majella, che deve tenere libero e sgombro questo tratto di provinciale, da un anno e mezzo per farmi liberare la strada per un punto che rappresenta il primo soccorso in montagna".



"Ho investito 250mila euro per questa attività che era abbandonata da 8 anni - continua; - ho appena finito di pagare i 15mila euro per l'ultimo intervento di una turbina privata, ma perché non mi liberano la strada? Tutti i mezzi della provincia sono rotti e la turbina arrivata dal Friuli si è fermata a tre chilometri da me. E intanto ho aperto una raccolta fondi per comprare per il rifugio un gatto delle nevi che arriverà da Trento, ma è un peccato che il turismo qui sia abbandonato da tutti per una nevicata e chi le ha non si prenda le sue responsabilità: è una storia da definire, per evitare tragedie come Rigopiano".