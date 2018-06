Abbaiavano troppo, bruciati vivi due cani in Valtellina: è caccia ai responsabili

Due cani sono stati bruciati vivi ad Albaredo per San Marco (Sondrio), in Valtellina, probabilmente perché con il loro abbaiare arrecavano fastidio a qualcuno. La proprietaria Marzia Tarabini ha trovato la cuccia di Bobo e Lea totalmente incenerita, con all'interno i resti dei due animali. Indagano i carabinieri, che hanno già avviato le ricerche per individuare i responsabili. Sulla testa di questi ultimi è stata messa una taglia da cinquemila euro.