Lupo ucciso e appeso a una fermata del bus nel Riminese, due denunciati

I carabinieri hanno denunciato due persone per la vicenda del lupo avvelenato, ucciso e appeso per le zampe alla pensilina di una fermata dell'autobus nel Comune di Coriano, nel Riminese, a inizio novembre. Per i due le accuse sono di maltrattamento, cattura, uccisione e furto aggravato di un esemplare di una specie animale protetta.