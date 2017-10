A "Le Iene": bomba ecologica nel Foggiano. Discarica abusiva accanto alle case

La "iena" Giulio Golia si è occupata dei veleni presenti nel territorio del comune di Giardinetto, nel Foggiano.

In una ex fabbrica di mattoni, convertita nel 1997 in un sito di recupero di rifiuti, sono stati stoccati materiali estremamente tossici e pericolosi, tra cui amianto e metalli pesanti. La contaminazione è stata accertata dalle autorità e ora gli abitanti temono l'insorgenza di tumori e di altre malattie mortali. L'area è stata sequestrata venti anni fa, ma nessuno si è mosso per smaltire gli enormi sacchi di materiale altamente inquinante stoccati senza cura nello stabile abbandonato.

Guarda il servizio tratto da "Le Iene".