Sicurezza, spray al peperoncino anche ai reparti mobili della polizia

17:34 - E' andata bene la sperimentazione dello spray al peperoncino in dotazione a polizia e carabinieri. L'uso verrà così esteso, a partire da fine settembre, anche ai reparti mobili. Si potrà dunque usare durante le manifestazioni di piazza. E avrà una gittata più lunga di quella dello spray sperimentale (5 metri invece di 3). La novità è stata annunciata dal vicecapo della polizia vicario, Alessandro Marangoni.

Lo spray, che verrà assegnato ai capisquadra, sarà catalogato come arma: servirà quindi un decreto ministeriale per il via libera.



Durante l'incontro, Marangoni ha comunicato anche altre novità sulle dotazioni, oltre alla sperimentazione in corso delle 160 telecamere per i reparti mobili di Roma, Milano, Napoli e Torino. Si va dalle mascherine (ne verranno distribuite 1 milione e 200mila), all'interfono all'interno dei caschi - sempre per i reparti mobili - alle fasce di velcro per le volanti di Roma e Milano, da usare come manette o per immobilizzare le gambe.



L'obiettivo dei vertici del Dipartimento di pubblica sicurezza è quello di incrementare gli strumenti operativi a tutela dei poliziotti e minimizzare il contatto fisico che può portare a situazioni critiche.