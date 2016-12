7 giugno 2014 Papa Francesco: "Spero di poter fare il gioco della Chiesa fino alla fine" Incontro in San Pietro tra Bergoglio e gli sportivi del Csi: siparietto con Trapattoni, poi parole sibilline Tweet google 0 Invia ad un amico

18:47 - "Pregate per me, perché anche io devo fare il mio gioco, che è il vostro gioco e che è il gioco di tutta la Chiesa: pregate che io posso fare questo gioco fino al giorno che il Signore mi chiamerà a se'".Queste le parole di Papa Francesco durante l'incontro con le società sportive per i 70 anni del Centro Sportivo Italiano. "Lo sport è una strada educatrice - ha detto - io trovo tre strade per i giovani: sport, educazione e lavoro".

"E' importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito", ha detto il Papa ai partecipanti alla festa dello sport. "E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate, ma anche a mettervi in gioco - ha proseguito -, nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo". "Mettervi in gioco con gli altri e con Dio - ha aggiunto -; non accontentarsi di un pareggio mediocre, dare il meglio di se' stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre".