Padova, 14enne suicida: insulti anche al fidanzato

12:28 - Non si ferma la violenza della Rete. Nonostante la morte di Nadia, la 14enne di Padova suicidatasi per gli insulti subiti, ora sul sito ask.fm viene preso di mira anche il suo ragazzo. Magazziniere, 21 anni, è stato l'unico a cercare di proteggerla da quegli insulti pesanti come macigni. Ma adesso, in una spirale di violenza, si scagliano anche contro di lui: "Come farai ora che si è suicidata?" gli domandano. E gettano fango sulla sua scarsa capacità di difendere la fidanzatina. "Spero che lei distrugga dall'alto chi l'ha fatta stare male", ripete via web il giovane. Lui, contro quelle frasi al veleno, sa come difendersi. Ask.fm, 60 milioni di utenti giovanissimi che spesso si trincerano dietro nomi fittizi "andrebbe chiuso", chiosano politici e insegnanti dell'istituto tecnico frequentato da Nadia. E mentre infuriano le polemiche, proseguono le indagini: è stato aperto un fascicolo , finora senza indagati , ma i magistrati si dicono pronti a far acquisire il materiale dalla polizia postale.