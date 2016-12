Meteo, maltempo fino a giovedì ma nel weekend ritorna il sole

14:15 - Fino a giovedì il tempo sarà marcatamente instabile. La situazione, spiega però il meteorologo Flavio Galbiati, "tenderà a tornare in linea con la stagione estiva nella seconda parte della settimana: giovedì miglioramento al Nord e poi venerdì il sole in quasi tutta l'Italia e temperature entro la norma con valori massimi intorno a 28-32 gradi". E con una "fiammata" sahariana (che si prevede breve e concentrata al Centrosud) dopo lunedì 23.

Le previsioni per lunedì - Maltempo nelle regioni del Centrosud e nella Sardegna settentrionale, con temporali anche di forte intensità; qualche pioggia isolata o rovescio anche su Romagna, Alpi, Prealpi e nord della Sicilia. Nubi e parziali schiarite con bassa probabilità di pioggia nel resto del Nord e in alta Toscana. In serata e di notte ancora a rischio di temporali soprattutto Lazio, Marche e Campania; qualche debole pioggia al Nordovest. Temperature massime inferiori alla media al Centronord, in sensibile calo in Sardegna; ancora punte vicine ai 30 gradi al Sud e in Sicilia. Ventoso su alto Adriatico e Sardegna; possibili forti raffiche nelle aree temporalesche.



Allerta meteo per il Lazio - Non bastava il nubifragio di domenica. Un nuovo, violento temporale ha colpito Roma dalle 4 circa di stamattina, causando allagamenti, alberi caduti e centinaia di chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le criticità maggiori sono state registrate nella zona a sud di Roma, in particolare sulla Tuscolana. Il Centro Funzionale Regionale spiega che la Protezione civile ha emesso un avviso che prevede sul Lazio condizioni meteorologiche avverse, da oggi e per le successive 24-36 ore. Codice giallo per rischio idrogeologico su tutte le zone di allerta della Regione: bacini costieri nord, bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, bacini costieri sud e bacino del Liri. Per la zona di Roma e per il corso del fiume Aniene la criticità viene classificata come "ordinaria" e la fase di allertamento come "preallerta".



Le previsioni per martedì - Martedì cielo in prevalenza nuvoloso. Al Nord piogge isolate o locali temporali su Nordovest, specie su aree pedemontane, settore alpino centrale; qualche pioggia su Romagna e Appennino emiliano. Rovesci e temporali sparsi al Centro (andrà meglio sull'alta Toscana), in Campania e Puglia settentrionale. Qualche piovasco o temporale isolato nel resto del Sud e sulla Sicilia. Venti: di moderata intensità in rotazione ciclonica attorno al minimo sul Tirreno centrale. Temperature senza grosse variazioni.



Le zone a rischio maltempo - Le zone maggiormente colpite dal maltempo oggi saranno l'Italia centrale (eccetto Toscana settentrionale e Umbria settentrionale), Campania, Puglia e Sardegna settentrionale. In queste zone, localmente, gli accumuli di pioggia potranno toccare o superare i 50 mm. A rischio dunque anche la Capitale, già duramente colpita dal maltempo nella giornata di ieri. Domani le criticità riguarderanno Marche, Lazio e Abruzzo. Avremo ancora possibilità di accumuli di pioggia elevati sebbene con rischio inferiore rispetto alla giornata di oggi.



La tendenza - Questa area di instabilità ci farà compagnia per alcuni giorni, almeno fino alla giornata di giovedì, con episodi temporaleschi alternati a momenti più tranquilli. L'Italia sarà ancora interessata da questa circolazione ciclonica che continuerà a convogliare aria fresca e instabile in molte zone. In particolare, mercoledì e giovedì saranno ancora bersagliate dal maltempo le regioni del Centrosud (escluse alta Toscana e zone ioniche). Da venerdì 20 giugno tempo nuovamente più stabile e soleggiato grazie a una rimonta dell'Anticiclone. Il weekend del 21-22 si prospetta quindi all'insegna di tempo estivo con tanto sole e temperature in aumento: i valori probabilmente torneranno ovunque al di sopra della norma. Ricordando che il 21 giugno cadrà il solstizio d'estate, che segna l'inizio dell'estate astronomica, possiamo dire che quest'anno l'estate inizierà con tanto sole e clima estivo.