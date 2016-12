Lotteria Italia, a Lecco i 5 mln di euro

15:34 - E' stato venduto a Lecco il biglietto del primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono N 339302. Il secondo premio da 2 milioni di euro è stato venduto a Casoria (Napoli) e ha la serie I 492864; il terzo premio da 1,5 milioni andrà al possessore del tagliando D 401815, venduto a Torino. A seguire il premio da 1 milione di euro, il cui biglietto è stato venduto a l'Aquila, serie O 311936.

Il quinto premio da 500 mila euro andrà invece a un fortunato acquirente di Pietrasanta (Lucca), che ha comperato il biglietto con serie O e numero 264328; ultimo, al sesto posto, che chiude così la lista dei premi di Prima Categoria, il tagliando E 452669, venduto a Palermo.



Questi i sei premi di Prima Categoria:



N 339302 venduto a Lecco - Via Fratelli Cairoli 52, vince 5 mln



I 492864 venduto a Casoria (NA) - Via Armando Diaz 46, vince 2 mln



D 401815 venduto a Torino - Via Rio de Janeiro 5/a, vince 1,5 mln



O 311936 venduto a L'Aquila - A24 Aquila, vince 1 mln



O 264328 venduto a Pietrasanta (LU) - A12 Sestri, vince 500mila



E 452669 venduto a Palermo - Via Nicoletti snc, vince 300mila



Queste invece le serie e i numeri dei 30 biglietti estratti di Seconda categoria del valore di 60.000 euro ciascuno. Lo rende noto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.



Serie e Numero Venduto a

E 031905 Castenodolo (BS)

F 086085 Zola Pedrosa (BO)

R 101823 Dolo (VE)

B 158171 Pompei (NA)

O 252700 Roma

C 359277 Delebio (SO)

G 183342 San Giovanni Valdarno (AR)

Q 400205 Vicenza

G 378560 Pontedera (PI)

O 069479 Laterza (TA)

B 199049 Andria (BT)

S 046319 Modena

R 433372 Pavia

G 047241 Lecco

O 483045 Mondolfo (PU)

S 236962 San Martino (PR)

E 252284 Sasso Marconi (BO)

S 111880 Sesto Fiorentino (FI)

S 211289 Roma

D 040627 Milano

M 411936 Cimitile (NA)

M 257850 Acquasparta (TR)

F 185215 Casapulla (CE)

M 445725 Campogalliano (MO)

O 289415 Milano

P 412912 Porto Sant'Elpidio (FM)

N 282082 Anagni (FR)

E 271311 Castel San Pietro Terme (BO)

Q 104171 Cirie' (TO)

R 352619 Gallicano nel Lazio (RM)



Queste invece le serie e i numeri dei 100 biglietti estratti di Terza categoria del valore di 20.000 euro ciascuno.



Serie e Numero Venduto a

- C 465050 Fiorenzuola d'Arda (PC)

- I 094760 Canale (CN)

- M 339634 Giove (TR)

- D 268139 Roma

- I 299221 Genova

- O 083763 Valleggia (SV)

- E 032854Formigine (MO)

- O 034429 Prato

- A 129764 Garaguso (MT)

- C 477822 Palermo

- A 014794 Savona

- I 028521 Patti (ME)

- I 111909 Pisa

- C 242148 Castrocielo (FR)

- I 151137 Roma

- E 094620 Roma

- S 144080 Roma

- D 391387 Bologna

- C 437624 Casatenovo (LC)

- G 305902 Pompei (NA)

- O 450691 Taggia (IM)

- O 049290 Carini (PA)

- Q 458888 Castrocielo (FR)

- N 125192 Corciano (PG)

- M 074450 Pietrasanta (LU)

- P 144903 Selvazzano Dentro (PD)

- D 297978 Roma

- A 072838Osio Sopra (BG)

- D 235642 San Demetrio Corone (CS)

- O 219114 Valmontone (RM)

- M 337951 Catania

- I 274794 Monte Compatri(RM)

- D 067149 Marigliano (NA)

- E 052528 Ostia Lido (RM)

- R 218920 San Sebastiano al Vesuvio (NA)

- O 349119 Bologna (BO)

- A 211604 Rignano Flaminio (RM)

- M 399853 Mariano Comense (CO)

- F 408202 Civitella D'agliano(VT)

- A 434942 Brentino Belluno (VR)

- D 490762 Frascati (RM)

- C 460855 Campagna (SA)

- S 183261 Tortona (AL)

- L 058298 Cerignola (FG)

- D 134029 Bitonto (BA)

- G 381011 Mori (TN)

- E 158358 Romano d'Ezzelino (VI)

- P 218000 Torino di Sangro (CH)

- Q 212881 Perugia

- O 325870 Ortisei (BZ)

- G 285191 Civitella Val di Chiana (AR)

- Q 471520 Roma

- F 266089 Termini Imerese (PA)

- Q 383074 Asti

- M 209338 Russi (RA)

- B 227955 Surbo (LE)

- A 285968 Oricola (AQ)

- B 244451 Mele(GE)

- G 092515 Siracusa

- B 233720 Sant'Arcangelo (PZ)

- L 142152 Bagno a Ripoli (FI)

- Q 056103 Firenze

- Q 161697 Firenze

- R 250844 Roma

- E 252427 San Michele al Tagliamento (VE)

- L 112839 Roma

- M 340594 Roma

- P 286568 Parma

- B 443736 Belforte Monferrato (AL)

- I 188514 Centrale (VI)

- B 142131 Vallata (AV)

- E 051398 Brentino Belluno (VR)

- E 267680 Lavena Ponte Tresa (VA)

- E 351736 Palermo

- N 075666 Carrara S. Giorgio (PD)

- L 398304 Firenze

- Q 497831 Roma

- R 100952 Salerno

- M 059186 Due Carrare(PD)

- M 336874 Casoria (NA)

- B 358084 Castrocielo (FR)

- A 092319 Palermo

- F 393564 Bassano del Grappa (VI)

- C 137546 Orvieto (TR)

- G 217000 Fossalta di Portogruaro (VE)

- L 319101 Falconara Marittima (AN)

- I 173211 Ragusa

- L 388534 Cagliari

- D 430663 Frosinone

- M 477728 Roma

- G 033145 Spresiano (TV)

- B 015343 Guardiagrele (CH)

- B 313776 Gubbio (PG)

- S 048998 Bordighera (IM)

- E 192932 Lastra a Signa (FI)

- P 185686 Lecce (LE)

- I 060594 Selargius (CA)

- D 206586 Villafranca di Verona (VR)

- B 257207 Rovereto (TN)

- Q 116198 Vimercate (MB)