L'appello di Papa Francesco: "Stop alle violenze in Medio Oriente e Ucraina"

18:40 - Papa Francesco ha esortato "a perseverare nella preghiera per le situazioni di tensione e di conflitto, in particolare in Medio Oriente e in Ucraina". "Il Dio della pace - ha detto all'Angelus - susciti in tutti un autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione". "La violenza - ha aggiunto - non si vince con la violenza, ma con la pace".

"Preghiamo in silenzio chiedendo la pace. Tutti in silenzio", ha quindi detto il Pontefice ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, restando per alcuni istanti raccolto in preghiera silenziosa.



Iraq, appello per i cristiani in fuga da Mosul - Papa Francesco all'Angelus ha anche lanciato un appello per la situazione dei cristiani costretti a lasciare le zone dell'Iraq controllate dai miliziani jihadisti dell'Isis. "Ho appreso con preoccupazione le notizie che giungono dalle comunità cristiane a Mosul (Iraq) e in altre parti del Medio Oriente, dove esse, sin dall'inizio del cristianesimo, hanno vissuto con i loro concittadini offrendo un significativo contributo al bene della società. Vi invito a ricordarle nella preghiera", ha detto il Pontefice.