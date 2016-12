I Marò: "Buon 25 aprile, ora auspichiamo che avvenga la nostra liberazione"

19:40 - "Buon 25 Aprile! Un particolare abbraccio a tutti i Fanti di Marina, con l'auspicio che presto possa avvenire la Nostra Liberazione". Lo scrive su Twitter il fuciliere della Brigata Marina San Marco, Salvatore Girone, trattenuto in India da più di due anni con il commilitone Massimiliano Latorre.

Latorre: "Sinceri auguri ad italiani e fratelli San Marco" - "Sinceri auguri a tutti gli italiani" che oggi festeggiano "più ricorrenze", giungono da parte del fuciliere della Brigata Marina San Marco Massimiliano Latorre. In un post su Facebook, scrive: "25 aprile 2014, più ricorrenze in un sol giorno, e nessuna meno importante dell'altra". "Concedetemi quindi - aggiunge - di salutare e poter formulare i miei più sinceri auguri a tutti gli italiani, coloro che festeggiano il Santo" e "all'ammiraglio Pasquale Guerra (Comandante della Brigata Marina San Marco), ed ai miei Fratelli, con il Nostro motto: Per mare per terram...... San Marcoooooooooo!". "Buon 25 aprile a tutti", conclude il marò ricevendo tanti commenti in cui gli internauti esprimono solidarietà e vicinanza.



Sit-in motociclisti a Ministero Marina: "Free sailors" - Un centinaio di harleysti hanno sfilato dal quartiere romano dei Parioli fino alla sede del ministero della Marina per chiedere la liberazione dei marò detenuti in India. "Free bikers for free sailors", è lo slogan che li ha accompagnati per le strade della Capitale con tanto di tricolore sui caschi e sui serbatoi delle loro Harley Davidson. In molti hanno indossato anche una t-shirt bianca con le foto dei militari italiani. I bikers continueranno ora il corteo fino al palazzo dei Congressi, nel quartiere dell'Eur.