Eterologa, da oggi è possibile anche in Italia: a luglio i primi interventi

17:28 - "Si sono avviate le procedure per la selezione delle coppie che hanno fatto richiesta di fecondazione eterologa. Entro la fine di luglio verranno effettuati i primi interventi". Lo annuncia Elisabetta Coccia, presidente dell'associazione Cecos Italia, a due mesi dal via libera della Corte costituzionale. Sono centinaia le coppie entrate in contatto con i centri Cecos nelle ultime settimane, mentre si stimano in 9mila quelle pronte all'eterologa.

Da oggi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventa esecutiva la sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato il divieto di fecondazione eterologa contenuta nella legge 40 del 2004.



Il 9 aprile la Consulta aveva infatti dichiarato incostituzionale il divieto, previsto dalla legge 40, di effettuare questo tipo di fecondazione (ovvero la possibilità per coppie sterili di ricorrere a gameti provenienti da un donatore).