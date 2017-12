"Zù Totò", la figlia di Riina lancia una linea di caffè dedicata al padre: è polemica

L’annuncio sul sito di e-commerce - “Siamo in due... Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, vogliamo commercializzare alcuni prodotti a marchio Zù Totò, iniziamo con le cialde di caffè, facciamo questa prevendita per raccogliere ordini e capitali che servono per avviarci. Grazie in anticipo della fiducia, attendiamo numerosi i vostri ordini e poi, il tempo di costituire nuova ditta, e vi spediremo quanto pre-ordinato”. Questo il post pubblicato sul sito di e-commerce che annuncia l’attività di Maria Concetta e Antonino. I due abitano a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, nella casa dove Ciavarello è agli arresti domiciliari. Deve scontare una condanna a sei mesi per un’accusa di truffa.



La rabbia del web - Le autorità competenti verificheranno la veridicità dell’annuncio. Ad ogni modo, questa sorta di crowdfunding ha già infiammato le polemiche sul web. “Mettiamo il nome di tutte le vittime innocenti sulle bustine di zucchero”, ha scritto un utente su Facebook. E ancora: “Un’idea esplosiva”, scrivono in tanti. C’è poi chi incita il web a non acquistare assolutamente i prodotti: “Facciamo girare e che a nessuno venga in mente di comprare da ‘sti delinquenti”.