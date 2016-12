"Vincere l'indifferenza", la marcia della pace Perugia-Assisi dedicata a Giulio Regeni

La marcia della pace Perugia-Assisi è diventato ormai un appuntamento storico, ma quest'anno ha un valore aggiunto, e cioè la ricerca della verità. Il motto "guida" è scritto su uno striscione: "Vincere l'indifferenza", slogan dedicato a Giulio Regeni e alle troppe mancanze nella ricostruzione della morte del ricercatore italiano, torturato e ucciso in Egitto. Migliaia i partecipanti tra istituzioni, associazioni del volontariato e del mondo civile. In marcia anche un gruppo di ragazzi della Scuola superiore di Amatrice presenti "per guardare avanti".