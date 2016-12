L'ultimo post di Corona è stato un selfie accompagnato dalla frase: "L'imperativo è vincere!(sono intorno a me ma non parlano con me,sono come me ma si sentono meglio)". L'affermazione risulta alquanto provocatoria visto il sequestro di 1,7 milioni di euro trovati nel controsoffitto della sua manager Francesca Persi.



L'irriverenza del vip, però, non si ferma certo al suo ultimo post. Qualche settimana fa aveva partecipato a un convegno romano intitolato "Le limitazioni della libertà personale" dove come ospite ha affermato: "Per lo stesso tipo di reato in quattro tribunali diversi ho preso tre assoluzioni e in un tribunale cinque anni: o è reato o non è reato". Una critica alquanto pesante.