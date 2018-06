"L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo": il manifesto scatena la polemica

Una donna incinta tocca il suo pancione e sopra una scritta a caratteri cubitali: "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo ". Questo cartello è comparso in via Salaria a Roma e fa parte della campagna di CitizenGo contro l'interruzione volontaria della gravidanza in vista della "Marcia per la vita" che si terrà il 19 maggio. Il manifesto ha subito scatenato una polemica che è rimbalzata sui social. Le femministe del movimento Rebel Network hanno chiesto al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di togliere il cartellone e hanno lanciato una raccolta firme.

La fondazione CitizenGo spiega sulla sua pagina Facebook le ragioni del manifesto. "E' in atto il tentativo di censurare e silenziare chi afferma la verità sull'aborto, che sopprime la vita di un bambino e ferisce gravemente quella della donna. Rivendichiamo il diritto di opinione ed espressione tutelato dalla Costituzione", scrivono in un post gli attivisti del movimento prolife. E ricordano che il 14 maggio parte la campagna #stopaborto che consiste appunto nell'affissione in tutta Italia di manifesti contro l'interruzione della gravidanza, come quello che è comparso in via Salaria a Roma, e che terminerà con la "Marcia per la vita". “Negli ultimi anni le istituzioni hanno denunciato con sempre maggior forza il fenomeno dei femminicidi e della violenza sulle donne, ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine, così come di bambini, nel mondo è l’aborto, che provoca anche gravissime conseguenze psicologiche e fisiche per le donne che lo praticano", afferma CitizenGo.