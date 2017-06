A sentirla raccontare sembra un romanzo - e infatti ci ha scritto anche un libro -, ma la vita di Thomas Salme è rigorosamente autentica. L'unica cosa "falsa" era il suo brevetto da pilota di aereo. Nato nel 1969, appassionato di aerei fiin da piccolo, negli anni '80 ha frequentato una scuola di volo nel suo Paese, la Svezia, senza mai riuscire a conseguire la licenza. Ciò nonostante, per 13 anni, Salme ha condotto velivoli di linea carichi di passeggeri e, tra il 1997 e il 2006, anche per l'italiana Air One. Nel 2010 è stato arrestato e sulla sua vita ha scritto appunto anche un libro.

"Ho studiato da solo sui simulatori di volo" racconta oggi Thomas Salme da Barbara d'Urso, aggiungendo anche che gli incidenti non sono mancati ("Una volta a Pantelleria un uccello è entrato in uno dei motori e ho riportato a terra tutti i passeggeri") ma nessuno si è mai fatto male.