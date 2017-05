"Subito ho pensato che avesse bisogno di aiuto. Solo in un secondo momento ho capito che stava cercando di rubarmi il camion". A parlare è un testimone importante nella ricerca di Igor il russo - Ezechiele il serbo, l'omicida che sta continuando a spaventare gli abitanti del Ferrarese e del Bolognese. "Era armato: aveva un'ascia in mano. Ha sferrato diversi colpi sulla carrozzeria del mio camion. Sono partito a tutta velocità".

Anche in questo caso, la testimonianza sembra concordare con quelle delle altre persone che giurano di essersi imbattute nel killer venuto dall'Est: "Corporatura robusta, vestiti militari". L'uomo dunque sarebbe rimasto nella zona in cui ha eseguito i due omicidi. Secondo gli inquirenti che continuano a scavare nel suo passato, Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, sarebbe però responsabile di altre due vittime in casi irrisolti del 2015 nelle province emiliano romagnole e ci sarebbe la sua firma anche su una serie di rapine avvenute sempre nella stessa zona.