Valkyrie, il gatto dal volto umano che sta conquistando il web

Arriva dalla Russia, si chiama Valkyrie ed è il nuovo fenomeno del web. E’ una gatta dal lungo pelo scuro e con un particolare davvero non trascurabile: ha un "volto umano". Il dettaglio non è sfuggito al mondo del web che ha subito iniziato a condividere il tenero musetto sui social. Il felino è un Maine Coon, tipica razza del Nord America dalle spiccate capacità comportamentali. E’ curioso, abitudinario e ideale per la compagnia, se a questo si aggiunge quella tenera espressione non si fa fatica a credere che Valkyrie abbia già trovato una casa accogliente in cui verrà coccolata e amata.