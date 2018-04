Sudafrica, safari con brivido: un leone salta nella macchina di alcuni turisti

Un esemplare di leone bianco ha deciso di unirsi ad alcuni turisti che stavano facendo una gita nella città di Bela Bela, in Sudafrica, saltando letteralmente dentro alla loro macchina. L'autista del mezzo li aveva avvertiti del fatto che i leoni spesso considerano le auto come dei veri e propri giocattoli, ma i turisti non ci avevano creduto, pensando si trattasse di uno scherzo. Quando il leone è saltato dentro al veicolo hanno dovuto ricredersi. L'autista è riuscito a gestire in modo impeccabile la situazione, invitando i turisti a mantenere la calma e facendoli scendere a uno a uno dal veicolo.